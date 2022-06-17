Путин: США видят себя "посланниками Бога на Земле" без всякой ответственности

Глава России оценил поведение Вашингтона на мировой арене.

Российский президент Владимир Путин считает, что американская сторона видит себя "посланниками Бога на Земле", у которых есть только национальные интересы и нет никакой ответственности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии петербургского международного экономического форума.

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Владимир Путин, президент РФ

Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом.

Фото и видео: ПМЭФ