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Путин: США видят себя "посланниками Бога на Земле" без всякой ответственности

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Глава России оценил поведение Вашингтона на мировой арене.

Российский президент Владимир Путин считает, что американская сторона видит себя "посланниками Бога на Земле", у которых есть только национальные  интересы и нет никакой ответственности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии петербургского международного экономического форума.

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: владимир путин, холодная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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