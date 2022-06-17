Путин: США видят себя "посланниками Бога на Земле" без всякой ответственности

Российский президент Владимир Путин считает, что американская сторона видит себя "посланниками Бога на Земле", у которых есть только национальные интересы и нет никакой ответственности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии петербургского международного экономического форума.
США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом.
Фото и видео: ПМЭФ
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