Путин: принципы глобальной экономической системы оказались под ударом

Глава РФ рассказал о негативных процессах, происходящих в мире.

Российский президент Владимир Путин считает, что принципы глобальной экономической системы оказались сейчас под ударом. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению главы государства, для всего мирового сообщества наступило непростое время.

…Когда экономика, рынки, да и сами принципы оказались под ударом, многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ранее выступление Путина на ПМЭФ перенесли на 15:00.

Фото и видео: ПМЭФ