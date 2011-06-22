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Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на 15:00
Сегодня, 13:53
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Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на 15:00

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Это связано с атакой хакеров.

Президент РФ Владимир Путин перенес свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с 14:00 на 15:00. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, решение принято в связи с массированными DDOS-атаками на системы ПМЭФ. Ранее он говорил о том, что президент лично принимает участие в подготовке к выступлению и относится к этому очень ответственно. Сегодня главным образом речь пойдет о том, как нынешняя политическая ситуация влияет на российскую экономику. 

Также в заседании примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президент КНР Си Цзиньпин. Модератором выступит Маргарита Симоньян. 

На сайте Росконгресса будет идти прямая трансляция с заседания. 

Фото: kremlin.ru / ТАСС

Теги: пленарное заседание, пмэф, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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