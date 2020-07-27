Кабмин спишет почти 50 млрд рублей долгов восьми регионам

Михаил Мишустин сообщил о поддержке регионов в инфраструктурных и социальных инвестициях.

Федеральное правительство России 25 июня сократит почти на 50 миллиардов рублей долговые обязательства перед государственным бюджетом со стороны восьми регионов страны. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг, 25 июня, на оперативном заседании членов кабинета министров. Чиновник объяснил коллегам, что продолжается системная работа по реализации поставленных задач. В списке субъектов, которые будут ждать сокращение задолженностей, указаны Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области, а также Удмуртия. Сэкономленные местными администрациями денежные средства уйдут на то, чтобы они целевым образом направлялись на поддержку финансовых вложений в инфраструктурные проекты, социальные проекты, ремонт и строительство жилых помещений и автомобильных дорог.

Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт ЖКХ, замены лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о глубоких изменениях в мировой экономике.

Фото и видео: Правительство России