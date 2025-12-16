Мишустин заявил о глубоких изменениях в мировой экономике

Премьер-министр России рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном.

Мировая экономическая система находится на этапе глубоких изменений, так как сейчас на планете обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм и недобросовестная конкуренция. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду, 17 июня, на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Экспет уточнил, что именно поэтому страны пересматривают промышленные, технологические и логистические цепочки, а также разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты. Глава правительство России заметил, что Москва укрепляет с Ташкентом партнерские межгосударственные отношения.

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Фото: Правительство России