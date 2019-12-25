Петербург вошёл в десятку регионов России с самыми высокими тарифами ЖКХ

Город занял 8 место в рейтинге.

Петербург занял 8 строчку в рейтинге из десяти российских регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ. К такому выводу пришли аналитики МТС банка, передаёт ТАСС.

Специалисты провели исследование, охватывающее данные с сентября 2021 по сентябрь 2022 года. Петербуржцы, отмечают аналитики МТС банка, в среднем ежемесячно платят по 2,7 тыс. рублей за услуги ЖКХ.

Дорогие тарифы оказались в Якутии, Магаданской области (более 4 тыс. рублей), Московской области (3,7 тыс. рублей), Москве (3,4 тыс. рублей). Дешевые – в Пензенской области, Башкортостане и Волгоградской области (чуть более 1 тыс. рублей).

Согласно исследованию, в большинстве регионов с самым маленьким средним чеком более тёплый климат, чем в регионах, где средний чек максимальный

Фото: Piter.tv