Стало известно, на сколько подорожает проезд в транспорте Петербурга в 2023 году

Проезд по единому электронному билету должен подорожать в метро с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей.

Стало известно, на сколько может подорожать общественный транспорт Петербурга в 2023 году. Об этом пишет "Фонтанка".

Стоимость разового проезда предлагается на уровне 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте (сейчас — 65 и 60 рублей соответственно). Проезд по единому электронному билету должен подорожать в метро с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей.

Первая поездка по "Подорожнику" будет стоить 44 рубля в рамках пересадочного тарифа, вторая в течение часа — прежние 10 рублей, третья и последующие — бесплатно. Единый проездной на полтора часа вырастет в цене, согласно этим предложениям, с 72 до 78 рублей.

Месячные проезды поднимут на 8,2%. Так, месячный проезд на весь транспорт - с 3 385 до 3 665 рублей, комбинированный на наземный транспорт — с 2 282 до 2 470 рублей, автобусный — с 1 815 до 1 965 рублей, на метро — с 2 495 до 2 799 рублей.

Для учащихся также изменится стоимость льготного проезда. Именной автобусный и именной единый для учащихся должны стоить 430 и 650 рублей соответственно. Именные студенческие — 655 рублей (на наземный транспорт), 740 рублей (метро), 1 305 рублей (единый на все). Месячный единый именной льготный билет — 726 рублей. На 8,6–8,8% дорожают суточные билеты: 270 рублей на одни сутки, 520 рублей — на трое, 920 рублей — на пять.

Напомним, что с 29 октября по субботам и воскресеньям поезда "Ласточка" №7001 и №7004 по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенным составом – десять вагонов. По субботам и воскресеньям изменяется порядок проезда в вагонах с указанием мест. Проезд осуществляется в вагонах №6 и №7 пригородных поездов "Ласточка" №7001 и №7004.

Ранее еще на 153 улицах в Адмиралтейском районе появились платные парковки. Для водителей категории А и М в час парковка обойдется в 39 рублей, для водителей категории В – в 100 рублей, а для водителей иных категорий – в 198 рублей.

Фото: Piter.tv