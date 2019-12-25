Десятивагонные "Ласточки" будут курсировать по выходным дням между Петербургом и Великим Новгородом

Первая такая "Ласточка" отправится уже 29 октября.

С 29 октября по субботам и воскресеньям поезда "Ласточка" №7001 и №7004 по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенным составом – десять вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

По субботам и воскресеньям изменяется порядок проезда в вагонах с указанием мест. Проезд осуществляется в вагонах №6 и №7 пригородных поездов "Ласточка" №7001 и №7004.

Купить билеты для проезда в них можно в кассовых окнах СЗППК:

– №6 на Московском вокзале;

– №2 на станции Тосно;

– №1 на станции Чудово-Московское;

– №4 на вокзале Великого Новгорода.

Фото: Telegram / Спб-Главный