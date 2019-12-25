Десятивагонные "Ласточки" будут курсировать по выходным дням между Петербургом и Великим Новгородом

С 29 октября по субботам и воскресеньям поезда "Ласточка" №7001 и №7004 по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенным составом – десять вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
По субботам и воскресеньям изменяется порядок проезда в вагонах с указанием мест. Проезд осуществляется в вагонах №6 и №7 пригородных поездов "Ласточка" №7001 и №7004.
Купить билеты для проезда в них можно в кассовых окнах СЗППК:
– №6 на Московском вокзале;
– №2 на станции Тосно;
– №1 на станции Чудово-Московское;
– №4 на вокзале Великого Новгорода.
Фото: Telegram / Спб-Главный
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все