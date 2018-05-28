Пригородные поезда "Ласточка" и "Финист" перевезли более 2,5 млн пассажиров в мае 2025 года

Лидером по количеству перевезенных пассажиров является маршрут "Балтийский вокзал – Ораниенбаум – Калище".

Пригородными поездами "Ласточка" и "Финист" в мае 2025 года воспользовалось порядка 2,5 миллиона пассажиров по всем маршрутам, что на 14% больше, чем годом ранее и составляет 27% от общего объема перевозок компании. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Лидером по количеству перевезенных пассажиров является маршрут "Балтийский вокзал – Ораниенбаум – Калище", по которому за май 2025 года перевезено 930 тысяч пассажиров. На втором месте "Финляндский вокзал – Выборг" – 706 тысяч пассажиров, на третьем "Московский вокзал – Великий Новгород" – 357 тысяч пассажиров.

По остальным маршрутам пригородные поезда "Ласточка" и "Финист" в мае 2025 года перевезли:

– Санкт-Петербург – Луга: 190 тыс. пассажиров (+7% к 2024 году);

– Санкт-Петербург – Кузнечное – Сосново: 91 тыс. пассажиров (+2% к 2024 году);

– Санкт-Петербург – Мельничный Ручей: 59 тыс. пассажиров (+8% к 2024 году);

– Санкт-Петербург – Гатчина-Балтийская: 71 тыс. пассажиров (+17% к 2024 году);

– Санкт-Петербург – Волховстрой: 50 тыс. пассажиров (+9% к 2024 году);

– Санкт-Петербург – Тихвин: 17 тыс. пассажиров (-4% к 2024 году).

С 30 июня маршруты электричек будут продлены до Токсово.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"