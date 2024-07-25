С 30 июня маршруты электричек будут продлены до Токсово

Речь идёт о маршрутах "Финляндский вокзал – Капитоло" и "Ладожский вокзал – Капитолово".

В связи с поступающими обращениями пассажиров, в рамках развития и улучшения транспортной доступности направлений пригородного сообщения, АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) сообщила о продлении поездов на участке "Капитолово – Токсово" по маршрутам "Финляндский вокзал – Капитоло" и "Ладожский вокзал – Капитолово". Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

С 30 июня 2025 года электропоезда будут следовать обновленным маршрутом от/до станции Токсово, что стало возможным благодаря слаженному взаимодействию с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Октябрьской железной дорогой (ОЖД).

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"