"Ласточки" из Петербурга в Петрозаводск с начала года перевезли почти 150 тыс. пассажиров

Показатель на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поезда "Ласточка" сообщением "Петербург — Петрозаводск" в январе-апреле 2025 года перевезли 149,6 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД 29 мая.

Показатель на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Купить билеты на поезд получится на официальном сайте РЖД, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" и в кассах.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года "Ласточка" из Петербурга до Сортавалы перевезла 76,3 тыс. пассажиров. Ежедневно на маршруте курсируют две пары поездов.

А в апреле скоростными составами из Северной столицы и обратно воспользовались 2 млн человек, что на 8% больше, чем год назад.

Фото: Piter.TV