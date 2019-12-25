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"Ласточки" из Петербурга в Петрозаводск с начала года перевезли почти 150 тыс. пассажиров
Сегодня, 9:53
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"Ласточки" из Петербурга в Петрозаводск с начала года перевезли почти 150 тыс. пассажиров

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Показатель на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поезда "Ласточка" сообщением "Петербург — Петрозаводск" в январе-апреле 2025 года перевезли 149,6 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД 29 мая. 

Показатель на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Купить билеты на поезд получится на официальном сайте РЖД, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" и в кассах. 

Ранее мы сообщили о том, что с начала года "Ласточка" из Петербурга до Сортавалы перевезла 76,3 тыс. пассажиров. Ежедневно на маршруте курсируют две пары поездов. 

А в апреле скоростными составами из Северной столицы и обратно воспользовались 2 млн человек, что на 8% больше, чем год назад. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ласточка, петрозаводск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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