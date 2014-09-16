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С начала года "Ласточка" из Петербурга до Сортавалы перевезла 76,3 тыс. пассажиров
Сегодня, 11:45
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С начала года "Ласточка" из Петербурга до Сортавалы перевезла 76,3 тыс. пассажиров

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Отмечается, что ежедневно на маршруте курсируют две пары поездов.

Скоростные поезда "Ласточка" перевезли с начала 2025 года 76,3 тыс. пассажиров по маршруту "Петербург — Сортавала". Об этом сообщили в ОЖД 23 мая. 

Отмечается, что ежедневно на маршруте курсируют две пары поездов. Билеты на состав получится на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и в кассах. 

Ранее мы рассказывали о том, что в апреле петербургские "Ласточки" перевезли 2 млн человек. Маршрутом "Петербург — Ораниенбаум — Калище" воспользовались 690 тыс. пассажиров, поезда до Выборга перевезли 525 тыс. человек, до Великого Новгорода – 344 тыс. пассажиров. Наибольший прирост пассажиропотока в сравнении с 2024 годом – на маршруте "Петербург — Мельничный Ручей" (31%).

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: ласточка, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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