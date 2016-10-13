В апреле петербургские "Ласточки" перевезли 2 млн пассажиров

Маршрутом "Петербург — Ораниенбаум — Калище" воспользовались 690 тыс. человек.

В Петербурге в апреле "Ласточки" перевезли порядка 2 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем год назад, сообщили в АО "СЗППК" 22 мая.

Маршрутом "Петербург — Ораниенбаум — Калище" воспользовались 690 тыс. человек, поезда до Выборга перевезли 525 тыс. пассажиров, а до Великого Новгорода – 344 тыс. человек. Наибольший прирост пассажиропотока в сравнении с 2024 годом:

– "Петербург — Мельничный Ручей" (31%);

– "Петербург — Выборг" (19%);

– "Петербург — Кузнечное/Сосново" (9%).

Ранее мы рассказывали о том, что с Балтийского вокзала до Гатчины летом отправятся "Туристические вагоны". Во время поездки пассажиров будет сопровождать экскурсовод. Составы поедут до города 15 июня, 6 и 27 июля, а также 17 августа.

Фото: Piter.TV; пресс-служба АО "СЗППК"