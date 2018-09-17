С Балтийского вокзала до Гатчины летом отправятся "Туристические вагоны"

Во время поездки пассажиров будет сопровождать экскурсовод.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на экскурсию до Гатчины в "Туристическом вагоне" с Балтийского вокзала. Первый летний рейс запланирован на 1 июня в 10:55, сообщили в ОЖД 21 мая.

Составы отправятся до города в Ленобласти 15 июня, 6 и 27 июля, а также 17 августа. Во время поездки пассажиров будет сопровождать экскурсовод, который расскажет интересные факты из истории населенных пунктов, встречающихся на пути следования. По прибытию получится продолжить экскурсию с гидами.

Ранее мы рассказывали о том, что за майские праздники петербургские электрички перевезли 3,3 млн пассажиров. Приозерское направление стало самым популярным у горожан. Пик перевозок пришелся на 2 мая.

Фото: пресс-служба ОЖД; АО "СЗППК"