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С Балтийского вокзала до Гатчины летом отправятся "Туристические вагоны"
Сегодня, 16:45
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С Балтийского вокзала до Гатчины летом отправятся "Туристические вагоны"

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Во время поездки пассажиров будет сопровождать экскурсовод.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на экскурсию до Гатчины в "Туристическом вагоне" с Балтийского вокзала. Первый летний рейс запланирован на 1 июня в 10:55, сообщили в ОЖД 21 мая. 

Составы отправятся до города в Ленобласти 15 июня, 6 и 27 июля, а также 17 августа. Во время поездки пассажиров будет сопровождать экскурсовод, который расскажет интересные факты из истории населенных пунктов, встречающихся на пути следования. По прибытию получится продолжить экскурсию с гидами.

Ранее мы рассказывали о том, что за майские праздники петербургские электрички перевезли 3,3 млн пассажиров. Приозерское направление стало самым популярным у горожан. Пик перевозок пришелся на 2 мая. 

Фото: пресс-служба ОЖД; АО "СЗППК" 

Теги: гатчина, туристический вагон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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