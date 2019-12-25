За майские праздники петербургские электрички перевезли 3,3 млн пассажиров

Приозерское направление стало самым популярным у горожан в праздничные дни.

В период с 1 по 12 мая пригородными поездами в Петербурге воспользовались 3,3 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе СЗППК.

Самым популярным направлением оказалось Финляндское, которым воспользовались 1,1 млн пассажиров (+8%). Далее идут направления: Балтийское – 836,6 тыс. (+9%), Витебское – 657,8 тыс. (+1%), Московское – 435,5 тыс., Волховстроевское – 237,4 тыс. (+4%), Петрозаводское – 18,1 тыс.

Самые посещаемые вокзалы в майские праздники:

– Финляндский вокзал отправил 330,8 тыс. пассажиров

– Балтийский вокзал отправил 288,9 тыс. пассажиров.

Приозерское направление стало самым популярным у горожан в праздничные дни. Пик перевозок пришелся на 2 мая – в этот день электрички перевезли 304,4 тыс. пассажиров.

В майские праздники "Поезд Дружбы" перевез 3,2 тыс. пассажиров между Петербургом и Минском.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"