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В майские праздники "Поезд Дружбы" перевез 3,2 тыс. пассажиров между Петербургом и Минском
Сегодня, 10:48
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В майские праздники "Поезд Дружбы" перевез 3,2 тыс. пассажиров между Петербургом и Минском

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В направлении столицы Белоруссии рейсы 30 апреля, 3 и 8 мая перевезли 1,8 тыс. пассажиров, в обратном, 1, 4 и 9 мая, – 1,4 тыс. человек.

В период майских праздников "Поезд Дружбы" перевез между Петербургом и Минском 3,2 тыс. человек. Об этом рассказали в ОЖД 13 мая. 

В направлении столицы Белоруссии рейсы 30 апреля, 3 и 8 мая перевезли 1,8 тыс. пассажиров, в обратном, 1, 4 и 9 мая, – 1,4 тыс. человек. 

Напомним, на пути предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи. 

Ранее мы сообщили о том, что на фестиваль "Корюшка идет!" 17 мая петербуржцев привезет ретропоезд "Лахта". Также для гостей организован бесплатный трансфер от станции Волхострой-1 до площадки проведения мероприятия. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: минск, поезд дружбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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