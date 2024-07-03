На фестиваль "Корюшка идёт!" петербуржцев привезёт ретропоезд "Лахта"

Для гостей фестиваля организован бесплатный трансфер от станции Волхострой-1 до площадки проведения мероприятия.

Ретропоезд "Лахта" 17 мая доставит пассажиров из Санкт-Петербурга к одному из самых ярких гастрономических событий весны – фестивалю "Корюшка идёт!" в Новой Ладоге. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд №7031/7032 отправится в 09:15 с Московского вокзала и прибудет на станцию Волховстрой-1 в 11:29. Обратный путь вечером, поезд № 7033 в 18:05 с прибытием на Ладожский вокзал в 19:56.

Для гостей фестиваля организован бесплатный трансфер от станции Волхострой-1 до площадки проведения мероприятия и обратно при предъявлении билета на электричку.

Сам фестиваль "Корюшка идёт!" начнёт работу с 11:00 и порадует гостей гастрономическими мастер-классами, дегустацией свежей и копчёной рыбы, ярмаркой ремёсел, активностями для всей семьи и концертом. Любителей истории ждут экскурсии по Новой и Старой Ладоге, а также фестиваль посвященный 80-летию Победы.

Ранее электропоезд сбил дикого лося между станциями Мшинская и Строганово.

Фото: Telegram/ Спб Главный