Участников на Гатчинский полумарафон доставит ретропоезд "Лахта"

Тематический состав отправится с Балтийского вокзала в 08:42 и доставит спортсменов прямо к месту старта.

Участников XVI Гатчинского полумарафона ждет необычная поездка к месту старта. Как сообщают организаторы, Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустит специальный тематический рейс на ретропоезде "Лахта" для спортсменов и болельщиков.

Поезд отправится с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в 08:42 и прибудет на станцию Татьянино в 09:32. От станции до стартового городка на пересечении Соборной и Красной улиц — не более 20 минут пешком. Такой трансфер станет отличной прелюдией к забегу и позволит спортсменам без спешки дойти до места старта, отмечают организаторы.

После завершения соревнований участники смогут вернуться в Петербург тем же ретропоездом, который отправится со станции Татьянино в 13:12. Однако тем, кто планирует уехать этим рейсом, придется пропустить церемонию награждения. Гатчинский полумарафон традиционно собирает тысячи участников. В этом году разминка начнется в 10:00, а первые старты будут даны в 10:30.

Ранее Piter.TV сообщал, что археологи откопали баню в Приютино, где когда-то парился баснописец Крылов.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"