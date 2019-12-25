На день ВМФ в Выборг запустят ретропоезд "Лахта"

Специально к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня военно-морского флота России, 27 июля назначен ретропоезд "Лахта" по маршруту от Финляндского вокзала в Выборг. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Расписание ретропоезда "Лахта" 27 июля:
– №7035 Финляндский вокзал 09:52 – Выборг 12:19;
– №7036 Выборг 16:32 – Финляндский вокзал 19:09.
Поезда проследуют со всеми остановками.
За полгода пригородные электрички перевезли 48,3 млн пассажиров из Петербурга.
Фото: Telegram/ Спб-Главный
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все