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На день ВМФ в Выборг запустят ретропоезд "Лахта"
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На день ВМФ в Выборг запустят ретропоезд "Лахта"

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Поезда проследуют со всеми остановками.

Специально к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня военно-морского флота России, 27 июля назначен ретропоезд "Лахта" по маршруту от Финляндского вокзала в Выборг. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Расписание ретропоезда "Лахта" 27 июля:

– №7035 Финляндский вокзал 09:52 – Выборг 12:19;

– №7036 Выборг 16:32 – Финляндский вокзал 19:09.

Поезда проследуют со всеми остановками.

За полгода пригородные электрички перевезли 48,3 млн пассажиров из Петербурга.

Фото: Telegram/ Спб-Главный

Теги: вмф, выборг, ретропоезд лахта
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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