За полгода пригородные электрички перевезли 48,3 млн пассажиров из Петербурга

Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2025 года пригородные электрички АО "СЗППК" перевезли 48,3 млн пассажиров из Петербурга. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в ОЖД.

На Финляндском направлении отправили 15,5 млн человек (+4%), на Балтийском – 12,6 млн пассажиров (+6%), на Витебском – 10,2 млн человек (+1%). На Московском направлении перевезли 6,4 млн пассажиров (-2%), Волховстроевском – 3,3 млн человек (+4%), а на Петрозаводском – 222,8 тыс. пассажиров (+12%).

Ранее мы сообщили о том, что итоги работы внешнего транспорта за шесть месяцев подведены в Петербурге. Например, по пяти тактовым направлениям электричек перевезли 19 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"