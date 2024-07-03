Ретропоезд "Лахта" отправится из Петербурга в Тихвин 9 июля

В Тихвине пройдет празднование возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в Россию.

В Тихвин 9 июля из Петербурга отправится ретропоезд "Лахта". Пассажиры приедут в Ленобласть, чтобы отметить 20-летия возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в Россию. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Пригородный ретропоезд "Лахта" в 10-ти вагонном исполнении следует по маршруту Финляндский вокзал – Тихвин. Состав отправляется из Северной столицы в 06:35 и прибывает пункт назначения в 10:22. В обратную сторону поезд отправляется в 17:20. В 21:17 пассажиры будут в Петербурге. Планируются остановки на станциях: Костринский, Цвылево, Черенцово, Валя, Мыслино, Сорокино, Волховстрой-2, Волховстрой-1, Пупышево, Войбокало, Жихарево, Мга.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко также пригласил всех приехать 9 июля в Тихвин на празднование юбилея. Божественную литургию возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гостей примет Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

Ранее мы писали, что в Петербург прибыл "Поезд Памяти".

Фото: Piter.tv