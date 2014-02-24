В Петербург прибыл "Поезд Памяти"

По традиции, в акции участвуют около 200 школьников из России, Белоруссии и стран СНГ в возрасте от 15 до 17 лет, которые стали победителями олимпиад и конкурсов по тематике ВОВ.

Во вторник, 25 июня, в Петербург на станцию "Новый Петергоф" прибыл "Поезд Памяти" — культурно-образовательный проект, посвящённый сохранению памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Проект был инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии — спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Ивановной.

По традиции, в акции участвуют около 200 школьников из России, Белоруссии и стран СНГ в возрасте от 15 до 17 лет, которые стали победителями олимпиад и конкурсов по тематике ВОВ. В этом году для путешествующих на поезде ребят подготовлена экскурсия по Государственному музею-заповеднику "Петергоф", а также культурным и историческим достопримечательностям города. Вечером участники акции возложат цветы на Пискарёвском кладбище в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Основная идея проекта — познакомить старшеклассников с историей ВОВ, показать им места боевой славы. Для них подготовлен маршрут по городам в семи регионах России и шести областях Беларуси. "Поезд Памяти" отправился из Бреста 20 июня, поездка завершится 5 июля в Минске.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"