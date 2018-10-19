С 2015 года "Ласточка" перевезла до Выборга 40 млн пассажиров

Маршрут "Финляндский вокзал – Выборг" стал первым, где начали курсировать "Ласточки".

С момента запуска "Ласточка" из Петербурга до Выборга перевезла 40 млн пассажиров. Об этом рассказала Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗПК).

Маршрут "Финляндский вокзал – Выборг" стал первым, где начали курсировать "Ласточки". С момента запуска 2 сентября 2015 года этим маршрутом воспользовались уже 40 млн пассажиров

Сегодня на линии ходят:

– 11 пар поездов по будням

– 14 пар по выходным

Время в пути из Петербурга в Выборг составляет около 1часа 12 минут.

Летом "Туристический вагон" запустили между Петербургом и Выборгом. График движения туристического вагона летом выглядит следующим образом: 13, 14, 21, 28 июня; 5, 12, 19, 26 июля; 2, 9, 16, 23 августа; дополнительно рейсы запланированы на 6 сентября и 4 октября.

Фото: ОЖД