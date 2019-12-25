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"Туристический вагон" запустили между Петербургом и Выборгом
Сегодня, 12:59
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"Туристический вагон" запустили между Петербургом и Выборгом

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Путешественники, выбравшие поездку в таком вагоне, получат уникальную возможность услышать увлекательную историю Выборга, Рощино, Зеленогорска и прочих городов, расположенных вдоль маршрута следования состава.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги объявила о запуске специального туристического вагона, следующего маршрутом из Петербурга в Выборг.

Данный вагон включен в состав электропоезда "Ласточка" под номером 7905, стартующего ежедневно в 09:30 с Финляндского вокзала северной столицы.

График движения туристического вагона летом выглядит следующим образом: 13, 14, 21, 28 июня; 5, 12, 19, 26 июля; 2, 9, 16, 23 августа; дополнительно рейсы запланированы на 6 сентября и 4 октября.

Путешественники, выбравшие поездку в таком вагоне, получат уникальную возможность услышать увлекательную историю Выборга, Рощино, Зеленогорска и прочих городов, расположенных вдоль маршрута следования состава.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ОЖД

Теги: санкт-петербург, туристический вагон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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