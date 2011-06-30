Семь маршрутов мультимодальных туристских перевозок запустят в Петербурге

Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами.

На все лето с 4 июня ОЖД открывает продажу билетов на ежедневные мультимодальные туристские перевозки с использованием железнодорожного и водного транспорта из Петербурга.

Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также комфортабельными скоростными водными судами. Путешественники из регионов смогут оформить билет как единым заказом до пункта назначения, так и отдельно на водные маршруты. Пресс-служба ОЖД

Будут доступны семь маршрутов:

– Сортавала — Валаам;

– Петрозаводск — Кижи;

– Великий Новгород — Взвад;

– Петербург — Крепость Орешек;

– Петербург — Кронштадт;

– Петербург — Петергоф;

– круизы по рекам и каналам Северной столицы.

Вся информация о перевозках, цене и расписании судов доступна на сайте АО "СЗППК" и РЖД.

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Фото: Piter.TV