Семь маршрутов мультимодальных туристских перевозок запустят в Петербурге

На все лето с 4 июня ОЖД открывает продажу билетов на ежедневные мультимодальные туристские перевозки с использованием железнодорожного и водного транспорта из Петербурга.
Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также комфортабельными скоростными водными судами. Путешественники из регионов смогут оформить билет как единым заказом до пункта назначения, так и отдельно на водные маршруты.
Пресс-служба ОЖД
Будут доступны семь маршрутов:
– Сортавала — Валаам;
– Петрозаводск — Кижи;
– Великий Новгород — Взвад;
– Петербург — Крепость Орешек;
– Петербург — Кронштадт;
– Петербург — Петергоф;
– круизы по рекам и каналам Северной столицы.
Вся информация о перевозках, цене и расписании судов доступна на сайте АО "СЗППК" и РЖД.
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Фото: Piter.TV
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