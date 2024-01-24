Поезд «Сказка» открыл сезон на Октябрьской детской железной дороге

Стартовал 77-й сезон пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге.

В День защиты детей, на Малой Октябрьской детской железной дороге торжественно стартовал 77-й сезон пассажирских перевозок. Церемония началась с доклада начальника фирменного поезда "Сказка" о готовности состава к отправлению, после чего первые пассажиры – юные железнодорожники и гости праздника – заняли свои места в вагонах.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей творческого конкурса "Твори на МАКСимум!". Лучшие работы детей легли в основу нового набора стикеров, посвященных правилам безопасности на железной дороге, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Летняя практика для более чем 1,1 тысячи воспитанников продлится до сентября. Под руководством опытных педагогов подростки освоят пять железнодорожных профессий: от проводника до машиниста. Обучение будет проходить на двух трассах – южной и северной.

Малая Октябрьская дорога, являющаяся важным профориентационным центром, демонстрирует высокие результаты: в прошлом году 70% ее выпускников после окончания 9-х и 11-х классов выбрали для дальнейшего обучения транспортные колледжи и вузы.



Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге проживает около одного миллиона детей.

Видео: Telegram / СПб-Главный