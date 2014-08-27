В Петербурге проживает около одного миллиона детей

Глава Северной столицы поздравил петербуржцев с Днём защиты детей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Международным днем защиты детей, представив новые меры поддержки семей. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" и общероссийского Десятилетия детства город вводит существенные льготы: 50% компенсации за обучение, выплату 550 тысяч рублей многодетным семьям на ипотеку и пятикратное увеличение пособий для студентов с детьми.

Особое внимание уделено инфраструктуре — к 2025 году планируется открыть 20 новых детских садов и школ с современным оснащением, включая бассейны и соляные комнаты.

Беглов подчеркнул, что Петербург полностью ликвидировал дефицит мест в дошкольных учреждениях и продолжает развивать систему поддержки молодых родителей. В вузах города уже создаются специализированные центры с комнатами матери и ребенка, а также пунктами проката детских вещей.

"Сегодня в нашем городе проживает около миллиона детей, и мы делаем все, чтобы Петербург оставался комфортным местом для семей" Александр Беглов

Он напомнил и о других действующих мерах поддержки, таких как отмена платы за детские сады и вручение подарочных наборов новорожденным. Эти инициативы укрепляют статус Северной столицы как одного из самых благоприятных для семей городов России.

Ранее Piter.TV сообщал, что зелёный марафон в Петербурге собрал рекордные 6 тысяч участников.

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