Зелёный марафон в Петербурге собрал рекордные 6 тысяч участников

Традиционный благотворительный забег Сбера в 12-й раз прошел в 60 городах страны. В Санкт-Петербурге трассу проложили по аллеям Приморского парка Победы на Крестовском острове. Спортивному празднику не помешал даже дождь.

Шесть тысяч петербуржцев и гостей города ранним утром в субботу приехали на Крестовский остров чтобы не только почувствовать себя частью большого спортивного праздника, но и подать пример младшим членам семьи, потому что спорт – это привычка, которая начинается с детства.

"Зелёный марафон" каждый год поддерживают известные спортсмены, члены городского правительства, музыканты, ведь это не только спортивный, но и благотворительный забег. В этом году Сбер совместно с фондом "Вклад в будущее" собрал средства на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Мы в этом году от Владивостока до Калининграда собираем более 140 000 участников, 60 городов. Это рекорд. Традиционно праздник семейный, много активностей для взрослых, еще больше для детей. Кроме самого марафона, естественно, возможность поучаствовать в благотворительности. Мы заботимся о безопасности участников, поэтому мы благодарны всем, кто находит возможность прийти. И считаем, что это будет не только полезно, но очень приятно, очень интересно.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

За 12 лет более 1 000 000 участников, в принципе, было на "Зелёном марафоне". Поэтому это, во-первых, праздник спорта, во-вторых, это действительно такой правильный образ жизни. Это про здоровье, это, на самом деле, про времяпрепровождение с семьей, на природе, на свежем воздухе. Действительно полезно и здорово. И нам кажется, что надо быть примером.

Первым в стартовом расписании стал забег вузов. Ну а самым массовым, по традиции - основной старт на дистанцию 4,2 км – одну десятую классической марафонской длины.

Для кого-то "Зелёный марафон – 2025" стал новым личным рекордом. А для кого-то поводом преодолеть себя и доказать, что для спорта и здорового образа жизни нет преград.

Уже третий год подряд в программу "Зелёного марафона" включают забег на 10 км для самых опытных спортсменов. Ну а для самых юных бегунов подготовили сразу 3 дистанции: на 100, 240 и 420 метров.

Участники всех стартов получили в подарок памятные медали, победители - кубки, но на этом праздник не закончился. В Приморском парке Победы были подготовлены интерактивные зоны, где можно было посидеть за рулем инкассаторской машины и примерить на себя бронежилет, получить инструктаж от спасателей, оставить свой автограф на автомобиле или покорить скалодром. И даже традиционный петербургский дождь не стал помехой для уже традиционного "Зелёного марафона".