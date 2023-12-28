Более 200 нетрезвых водителей задержаны в Петербурге и Ленобласти за выходные

Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение прав.

В ходе специального рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД выявили свыше 200 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Операция проводилась с 11 по 13 июля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции, среди задержанных оказались и повторные нарушители. Для всех водителей составлены административные протоколы.

За первое нарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей с возможным лишением водительских прав на срок до двух лет. Повторное управление автомобилем в пьяном виде влечёт уголовную ответственность - вплоть до лишения свободы на аналогичный период.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор