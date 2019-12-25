За неделю экослужбы Петербурга собрали 71,7 тонны опасных отходов

Ртуть, лампы и покрышки сдали петербуржцы на утилизацию.

С 24 по 30 августа городские экологические службы Петербурга приняли 455 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Специалисты "Экостроя" совершили 24 выезда, в том числе для ликвидации аварий, связанных с ртутными загрязнениями. За неделю собрано 10 кг нефтесодержащих отходов и 98 люминесцентных ламп.

От петербуржцев принято 71,7 тонны токсичных отходов. На утилизацию отправлены люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и автомобильные покрышки. Также вывезено 54 кубометра мусора с водных объектов.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

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