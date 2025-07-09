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В Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов

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Ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 10 млн рублей.

В Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным следствия, ранее судимый организатор и четверо его подельников транспортировали, размещали и утилизировали на нелегальном полигоне бытовые отходы, не имея на это соответствующих разрешений. Ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 10 млн рублей.

Злоумышленники были задержаны в феврале 2025 года. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта.

Видео: Полиция Подмосковья

Теги: нелегальная свалка, отходы, подмосковье, полиция, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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