По данным следствия, злоумышленница совершила противоправное деяние по указанию неустановленного куратора.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 19-летняя местная жительница совершила противоправное деяние по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. Ей обещали заплатить 35 тысяч рублей.

Злоумышленница приехала в район железнодорожных путей станции Красная речка, где находились два релейных шкафа, залила внутрь сооружений бензин с пенопластом и подожгла их. Спустя время ее задержали полицейские и заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что ульяновской полицией завершено расследование хищения более 1,7 тонны металла с территории завода.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю