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Ульяновской полицией завершено расследование хищения более 1,7 тонны металла с территории завода

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Общая сумма ущерба предприятию составила более 240 тысяч рублей.

Полицией Ульяновской области завершено расследование хищения более 1,7 тонны металла с территории завода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с июня 2020-го по март 2024 года семеро рабочих цеха и наемный сотрудник предприятия систематически крали металл с территории завода. Организатор хищения размещал объявления об изготовлении деталей и ремонте оборудования. Заказы передавались сообщникам, которые изготавливали изделия из сырья компании.

Общая сумма ущерба предприятию составила более 240 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что в Смоленске задержали криминального курьера, похитившего для онлайн-аферистов 3 млн рублей.

Видео: УМВД по Ульяновской области

Теги: металл, полиция, расследование, ульяновская область, хищение
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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