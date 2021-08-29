За сутки на петербургские улицы вылили 10 тыс. кубометров воды из-за жары

Коммунальщики перенастроили технику, чтобы вода распылялась над максимальной площадью.

В связи с установившейся жаркой погодой в Санкт-Петербурге активизировали работу поливальной техники. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своём Telegram-канале, за день коммунальные службы использовали на 3 тысячи кубометров воды больше обычного – всего 10 тысяч кубометров.

У больших коммунальных машин, заправленных под завязку, перенастраивают навесное оборудование форсунками вверх для того, чтобы живительный поток устремлялся в небо, успевая пережить момент распада мощной струи на миллионы крохотных частиц и, падая вниз, накрывал как можно большие участки тротуаров и проезжей части. Вице-губернатор Евгений Разумишкин

С начала тёплого сезона дорожные службы уже израсходовали 950 тысяч кубометров воды, приближаясь к рекордным показателям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге корги два дня мучилась на балконе без еды и воды.

Фото: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин