Евгений Разумишкин ответит на вопросы петербуржцев 15 октября

Свои обращения горожане могут направлять заранее или в режиме реального времени.

Жители Петербурга смогут напрямую задать вопросы вице-губернатору Евгению Разумишкину в четверг, 15 октября. Прямой эфир начнется в 19:00.

Свои обращения горожане могут направлять заранее или в режиме реального времени. Вопросы принимаются на странице заместителя главы города в социальной сети "ВКонтакте", а также по телефону 246-79-49. Трансляция мероприятия будет вестись на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе городского правительства.

В зону ответственности Евгения Разумишкина входит деятельность Жилищного комитета и Комитета по благоустройству. Кроме того, вице-губернатор курирует работу Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции и Государственной технической инспекции (Гостехнадзора).

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Фото: Telegram / Александр Беглов