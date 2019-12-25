В Красногвардейском районе Петербурга открыли обновленную набережную Охты и Слободской сад

По поручению губернатора до 2030 года в Петербурге предстоит благоустроить еще 70 км набережных.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин совместно с председателем Комитета по благоустройству Сергеем Петриченко, главой Красногвардейского района Андреем Хортом и руководителем регионального отделения "Народного фронта" Екатериной Кондратьевой открыли два новых общественных пространства. Об этом Разумишкин сообщил в своем Telegram-канале.

Первым объектом стал благоустроенный полукилометровый участок набережной Охты на шоссе Революции, 63. Этот проект был выбран жителями в 2023 году, за него проголосовали 55 тысяч человек. Пространство включает спортивные зоны (стритбол, мини-скалодром, столы для тенниса и шахмат), прогулочные маршруты и тихие места с качелями. Центральным элементом стала многоуровневая галерея под прозрачной крышей. Площадку для стритбола украсила композиция в честь легенды баскетбола Нины Познанской – жительницы этого района.

Вторым открылся Слободской сад, завершивший формирование ансамбля "Ильинская слобода". Он объединил Свято-Георгиевский и Ильинские сады в единый маршрут, где появилась 400-метровая велодорожка голубого цвета вдоль реки Лубьи (цвет символизирует малые реки). За этот проект в 2024 году отдали голоса более 53 тысяч петербуржцев.

Оба объекта продолжают программу благоустройства берегов Красногвардейского района, которая реализуется с 2018 года. За это время привели в порядок около 5,4 км береговой линии, а новая набережная стала десятым объектом программы. Развитие прибрежных зон является частью городского приоритета "Комфорт и уют в городе". По поручению губернатора до 2030 года в Петербурге предстоит благоустроить еще 70 км набережных.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе высадили 3500 сосен.

Фото: Telegram / Разумишкин