В Курортном районе высадили 3500 сосен

Акция проводится Комитетом по благоустройству совместно с Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы уже в восьмой раз.

В Зеленогорске прошла первая в этом году экологическая акция "Сохраним лес". Несмотря на проливной дождь и размокшую почву, порядка полутора сотен человек вышли на посадку деревьев. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, участники мероприятия высадили 3500 сеянцев сосны обыкновенной на площади 1,7 гектара. Участок для лесовосстановления выбрали неслучайно – ранее он сильно пострадал от нашествия жука-короеда. Вредитель прогрызает ходы под корой, нарушает движение соков и заносит грибы, из-за чего деревья желтеют и гибнут.

Состав участников оказался максимально разнообразным: вместе работали вице-губернатор Евгений Разумишкин, председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко, начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО Сергей Штрахов, специалисты "Курортного лесопарка", школьники из лесничества "Гагарка" и экологического сообщества "Эколас 589" (Колпино), представители Хуторского казачьего общества и победительницы конкурсов красоты.

Акция проводится Комитетом по благоустройству совместно с Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы уже в восьмой раз. Согласно планам ведомства, до конца года на территориях городских лесов, парков и скверов Петербурга будет высажено еще 21 877 деревьев и 91 691 кустарник.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ликвидировали стихийную свалку между Сологубовкой и Петрово после вмешательства эконадзора.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга