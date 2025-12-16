Вице-губернатор Разумишкин проинспектировал восстановительные работы на Андреевском бульваре

На участке от 6-7 линии Васильевского острова, от Большого проспекта до набережной реки Смоленки, завершается масштабное обновление: в общей сложности было заменено 4039 метров тепловых сетей.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин совместно с генеральным директором АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадимом Бравве проинспектировал восстановительные работы на Андреевском бульваре. Об этом сообщил сам в своём Telegram-канале.

На участке от 6-7 линии Васильевского острова, от Большого проспекта до набережной реки Смоленки, завершается масштабное обновление: в общей сложности было заменено 4039 метров тепловых сетей. За последние годы на этом участке специалисты устранили порядка 80 дефектов.

На текущий момент строители перешли к финальному этапу: на объекте активно ведется укладка плиточного покрытия, а основные строительно-монтажные работы подходят к завершению. Евгений Разумишкин подчеркнул, что ход работ находится на особом контроле, и приоритетной задачей остается сдача объекта в срок и с высоким качеством.

Разумишкин: вернуть деревья в центр Петербурга мешает инфраструктура.

Фото: Telegram / Разумишкин