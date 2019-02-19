В Петербурге корги два дня мучилась на балконе без еды и воды

Соседи спасли собаку, обманув хозяев угрозой визита полиции.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животным. В течение почти 48 часов корги находилась на балконе шестого этажа без доступа к пище и воде, пока в городе стояла аномальная жара. Об этом 14 июля сообщила читательница издания "Фонтанка".

По словам очевидцев, собаку заперли на балконе квартиры на Арцеуловской аллее утром 13 июля. Животное громко выло, привлекая внимание жильцов. Неравнодушные соседи пытались вызвать полицию, МЧС и управляющую компанию, но помощь так и не пришла. Тогда они пошли на хитрость, сообщив УК о якобы готовящемся визите правоохранителей. Это заставило хозяина квартиры забрать пса внутрь.

Как выяснилось, это не первый случай жестокого обращения с животным. Соседи утверждают, что корги регулярно оставляют одну на долгое время, а также применяют к ней физическое насилие.

Теперь очевидцы намерены подать заявление в прокуратуру, в том числе из-за бездействия местного отдела полиции.

Ранее Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова.

Фото: freepik