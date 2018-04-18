Умер самый любимый корги Елизаветы II

У королевы больше не осталось собачек.

Последний и самый любимый вельш-корги Елизаветы II по кличке Уиллоу скончался 15 апреля в Виндзорском замке Англии. Собаке было почти 15 лет. Об этом рассказывает Daily Mail.

Как пишет издание, у животного было онкологическое заболевание. Чтобы Уиллоу не мучался, его решили усыпить. Сообщается, что королева очень страдает и оплакивает смерть своего любимца.

Напомним, Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. Его предка, вельш-корги Сьюзан, подарили юной принцессе Елизавете к ее 18-летию в 1944 году.

Уиллоу ушел из жизни спустя 1,5 года после смерти другой собачки королевы — Холли. Оба корги появлялись с Елизаветой II и актером Дэниелом Крэйгом в ролике, посвященном открытию Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Всего у Елизаветы было более 30 собак породы корги. Многие из них являлись прямыми потомками первой собаки королевы Сьюзан.

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Видео: Youtube / Olympic