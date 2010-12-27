Пользователи социальных сетей выбрали коту Филимону наряд для выхода в свет

Старший мяучный сотрудник Выборгского замка будет красоваться в образе барина.

Пользователи социальных сетей выбрали наряд для кота Филимона. Первое место занял образ барина. Об этом сообщается на официальной странице кота в ВКонтакте.

За барское пальто проголосовало 489 человек. На втором месте оказался образ хипстера, а на третьем — графа.

Дорогие друзья! Я выражаю огромную благодарность всем участникам! Спасибо Вам за шикарный гардероб! Я - счастлив! Мяяяу! Кот Филимон

Участники-призеры получат почетные грамоты и подарки от кота Филимона.

Ранее из-за аномальных морозов объявлялся конкурс на лучшее пальто для старшего мяучного сотрудника Выборгского замка.

Фото: ВКонтакте / Филимон Кот