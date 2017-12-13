Четвероногий сотрудник Выборгского замка больше не боится холодов

Четвероногому сотруднику сделали одежду с гербом Выборга.

Символ Выборгского замка Кот Филимон получил-таки теплое "брутальное кошачье пальто", о котором он просил жителей Петербурга и Ленинградской области. Радостным событием он поделился на своей странице "ВКонтакте".

Главный сотрудник замка заявил в начале зимы, что лапки мешают ему шить. Поэтому попросил откликнуться портных, так как сам в магазин сходить не мог:

Один мой знакомый черный кот хотел прокатиться на трамвае, даже хотел заплатить за билет, так ему показали на выход – "брысь!". Чего уж говорить про магазины – не пустят меня в примерочные. Да и не стану лукавить, я жутко привередливый в одежде – никаких кукольных штанишек и плащиков. Кот Филимон

Как и просил, к началу весны рыжему котофею доставили пальто из войлока. Которое мастера из Петербургского творческого Союза сваляли своими руками.

Пальто сваляли из натурального войлока. Оно мягкое и тёплое. Отмечу потрясающий цвет полотна – тёмно-зелёный – контрастно моей рыжей шёрстке. На груди у меня кокосовая пуговица, а на спине герб Выборга. Чудное пальто! Мое почтение и огромное спасибо милым мастерицам! Кот Филимон

Фото: ВКонтакте / Кот Филимон