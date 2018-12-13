Кот Филимон приглашает всех на Замковый остров

Символ и хранитель Выборгского замка, самый знаменитый рыжий кот Выборга, а теперь еще и старший «мяучный» сотрудник объединенного музея-заповедника ждет туристов на майские праздники.

Филимон не только нежится на теплых батареях, но и активно ловит мышей, "работает" смотрителем на выставках, а также является инициатором различных акций. Год назад любой желающий мог прислать Филимону брутальное кошачье пальто. Кот с удовольствием фотографировался в присланных экземплярах.

Анна Авдюкова, пресс-секретарь ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник":

Был конь в пальто. У нас кот в пальто. Пальто, которые сшили Филе сейчас путешествуют с выставкой

В прошлом году Филимона официально приняли в штат "Выборгского объединенного музея-заповедника" на должность старшего "мяучного" сотрудника.

Анна Авдюкова, пресс-секретарь ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник":