Кот Филимон приглашает всех на Замковый остров

Филимон не только нежится на теплых батареях, но и активно ловит мышей, "работает" смотрителем на выставках, а также является инициатором различных акций. Год назад любой желающий мог прислать Филимону брутальное кошачье пальто. Кот с удовольствием фотографировался в присланных экземплярах.
Анна Авдюкова, пресс-секретарь ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник":
Был конь в пальто. У нас кот в пальто. Пальто, которые сшили Филе сейчас путешествуют с выставкой
В прошлом году Филимона официально приняли в штат "Выборгского объединенного музея-заповедника" на должность старшего "мяучного" сотрудника.
Анна Авдюкова, пресс-секретарь ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник":
Филимон настоящий хозяин острова и это видно зимой, когда с утра выпадает снег, ты идешь на работу и по всему Замковому острову видны лапки
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