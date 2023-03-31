МФЦ Ленобласти будет предлагать провести церемонию регистрации новорожденного в замке

Выборгский замок будет принимать жаждущих экзотичной церемонии с ноября до середины весны.

У МФЦ Ленинградской области и Выборгского музея-заповедника неожиданная коллаборация: с ноября текущего года по середину апреля 2025 желающие смогут провести церемонию регистрации рождения ребенка в средневековом антураже – в Выборгском замке, – следует из сообщения пресс-службы Администрации Ленобласти.

Теперь по желанию родителей специалисты МФЦ организуют и проведут в исторических интерьерах замка официальную церемонию регистрации рождения и театрализованную – имянаречения. Адиминистрация Ленинградской области

Ранее стали известны данные статистики, согласно которой в первом полугодии 2024 года Ленобласть посетили более 3 млн туристов.

Фото: сайт Выборгского объединенного музея-заповедника