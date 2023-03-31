МФЦ Ленобласти будет предлагать провести церемонию регистрации новорожденного в замке

У МФЦ Ленинградской области и Выборгского музея-заповедника неожиданная коллаборация: с ноября текущего года по середину апреля 2025 желающие смогут провести церемонию регистрации рождения ребенка в средневековом антураже – в Выборгском замке, – следует из сообщения пресс-службы Администрации Ленобласти.
Теперь по желанию родителей специалисты МФЦ организуют и проведут в исторических интерьерах замка официальную церемонию регистрации рождения и театрализованную – имянаречения.
Адиминистрация Ленинградской области
Ранее стали известны данные статистики, согласно которой в первом полугодии 2024 года Ленобласть посетили более 3 млн туристов.
Фото: сайт Выборгского объединенного музея-заповедника
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