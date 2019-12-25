Завершены основные реставрационные работы в Башне Олафа в Выборгском замке

Объект культурного наследия планируют открыть для посетителей до конца 2024 года.

Единственный в России средневековый замок — станет доступен для любых групп посетителей города Выборга. На данный момент в Башне Святого Олафа идёт завершение установки освещения, финальные работы по установке лифта.

Как сообщили в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, специалисты проводят пусконаладочные работы, монтируют медиасистемы под куполом башни.

К концу 2024 года посетить объект культурного наследия сможет любой желающий. Для тех, кто готов преодолеть высоту почти 50 метров, по внутреннему периметру Башни оборудована лестница. На память реставраторы сохранили пролёт старой лестницы: чтобы подняться по ней, требуется не только хорошая спортивная подготовка, но и отсутствие боязни высоты.

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Фото: Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области