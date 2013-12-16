Котельная Синодальной типографии в Петербурге станет новой зоной для отдыха

Собственник объявляет конкурс на лучшую концепцию использования дореволюционного здания.

В Санкт-Петербурге планируют преобразовать здание дореволюционной котельной Синодальной типографии на улице Правды. Как сообщает издание "Деловой Петербург", в настоящее время здание стоит с частично разобранной трубой.

"Труба ради трубы не имеет смысла, ведь если вещи не несут нагрузку, они разрушаются. Давайте наполним её смыслом, и если будут удачные варианты использования этой трубы — мы её восстановим" руководитель ГК "Реновация" и владелец постройки Ян Бобрышев

Котельная будет находиться на закрытой территории жилого комплекса, но вероятно, доступ будет и для горожан. Место хотят сделать полезным. Одно из предложений, например, сделать пространство для студентов, где они смогут не только учиться, но и общаться, поесть и прочее. Кроме того, в трубу можно встроить винтовую лестницу, чтобы сделать наверху смотровую площадку.

Оганизаторами конкурса также выступают руководитель движения "SOS. Снос" Олег Мухин и архитектор Сергей Мишин, который сможет сопровождать процесс реставрации как консультант. Конкурс хотят провести в формате "воркшопа" среди студентов — молодых архитекторов, социологов или антропологов.

Ранее Piter.TV сообщал, что бывший долгострой института РАН на Васильевском острове станет апарт-отелем.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"