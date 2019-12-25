На территории Выборгского замка установили бронзовую фигуру кота Филимона

Рыжий кот по кличке Филимон был известен многим гостям Выборгского замка, он прожил на Замковом острове почти 13 лет.

Бронзовую фигуру кота Филимона, на протяжении многих лет являвшегося символом и хранителем Выборгского замка в Ленобласти, установили на территории музея-заповедника. Об этом рассказали в ГБУК ЛО Выборгский Объединенный музей-заповедник.

Рыжий кот по кличке Филимон был известен многим гостям Выборгского замка, он прожил на Замковом острове почти 13 лет. Кот умер в марте 2023 года от онкологии.

Выборгский замок является единственным в России полностью сохранившимся памятником западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Выборгский замок"