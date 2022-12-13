В Выборгском замке от рака скончался кот Филимон

Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 – на Замковом острове.

Сотрудники Выборгского замка сообщили, что 2 марта не стало их любимого питомца "Сэра Филимона – отныне Филимона Великолепного".

Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 – на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 лет – в официальной должности старшего нау - мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника. Это де юре. Де факто же Филимон – единственный настоящий хозяин замка в этот период, поскольку это было его жилище. сотрудники Выборгского замка

Филимон был одним из самых медийных сотрудников музея, входил в десятку самых известных котов региона и страны, имел профессиональные награды. Он не только позировал многочисленным гостям, но некоторым даже позволял себя погладить.



Филимон умер от неоперабельного рака.

Фото: ВКонтакте/ ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК