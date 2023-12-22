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Кота Филимона увековечат в бронзе в Выборгском замке
Сегодня, 13:39
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Кота Филимона увековечат в бронзе в Выборгском замке

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Пушистый символ, одетый в пальтишко, украсит нижний двор Выборгского замка ближе к лету.

Выборгский замок  в бронзе увековечит память своего любимого старожила – кота Филимона, которого не стало в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Выборгский замок".

Его последняя рыжая жизнь закончилась в глубокой старости в окружении близких друзей. Но по сей день память о нём жива - постами в соцсетях и фотографиями в телефонах гостей Выборгского замка.

сотрудники Выборгского замка

Было решено увековечить Филимона в бронзе. Пушистый символ, одетый в пальтишко, украсит нижний двор Выборгского замка ближе к лету. Эскизы к будущему памятнику нарисовала член союза художников России Лаура Свидерская. 

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Выборгский замок"

Теги: выборгский замок, кот филимон
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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