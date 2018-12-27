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Вышел трейлер мультфильма о корги Елизаветы II

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Елизавета II разводила корги на протяжении семидесяти лет.

На официальном YouTube-канале кинокомпании "ВОЛЬГА" опубликовали трейлер полнометражного мультипликационного фильма "Королевский корги" Бена Стассена. В российских кинотеатрах мультик появится уже 7 марта.

Главным героем фильма становится любимец Британской Королевы Елизаветы II. Корги приходится сбежать из Букингемского дворца, после чего он попадает в приют для собак и знакомиться с жизнью улиц Лондона.

Персонажей в оригинале озвучили Том Кортни, Джон Калшоу, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд и другие актеры.

Первый собственный корги появился у Елизаветы II в 1944 году. Это была собака по кличке Сьюзан, которую королева получила на свое на 18-летие. Елизавета разводила корги на протяжении семидесяти лет, и все четырнадцать поколений собак были потомками Сьюзан. В 2015 году королева перестала разводить собак из-за своего возраста, и в апреле 2018 года от онкологического заболевания умер последний корги королевы. 

Фото и видео: ВОЛЬГА/YouTube

Теги: елизавета ii, корги, мультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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